Ölpreis: Jetzt wird es richtig interessant

Der Ölpreis der Sorte WTI konnte am Dienstag erneut einen Aufschlag von fast 2 % für sich verbuchen. Dabei sind in den zurückliegenden Handelstagen deutlich positive Zeichen für den Preis verzeichnet worden, die letztlich darauf deuten, dass es in den kommenden Tagen bergauf gehen dürfte. Denn: Das charttechnische Bild zeigt, dass die Unterstützungen bei 65 Euro gehalten haben.

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.