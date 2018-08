Ölpreis: Jetzt wird es noch einmal spannender

Der Ölpreis hat am Montag zum Auftakt in die neue Woche eine interessante Wende vollzogen. Die Notierungen sind minimal gestiegen, wobei sich der entscheidende Zugewinn eher auf einen anderen Umstand bezieht. So konnte die Untergrenze bei 65 Dollar pro Barrel verteidigt werden. Dies gilt in der aktuellen Situation als mögliche Bestätigung dafür, dass der Preis in den kommenden Tagen wieder deutlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.