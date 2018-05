Ölmühlen reduzieren Transfette seit Jahren erfogreich (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Berlin (ots) -Transfette gelten als ungesund und sollen aus Lebensmittelnverschwinden. Das hat die Industrie bereits vor Jahren erkannt undumgesetzt. Für Verwirrung sorgt hingegen die verpflichtendeKennzeichnung bei der Härtung. Sie gehört abgeschafft.Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat trans-Fettsäuren denKampf angesagt und will sie innerhalb der nächsten fünf Jahre ausLebensmitteln verbannen. Die WHO empfiehlt, höchstens ein Prozent derNahrungsenergie in Form von Transfetten aufzunehmen. "Wir begrüßendiesen Schritt. Unsere Branche reduziert den Anteil an Transfettenschon seit Jahren äußerst erfolgreich", so Jaana Kleinschmit vonLengefeld, Präsidentin von OVID Verband der ölsaatenverarbeitendenIndustrie in Deutschland.2017 veröffentlichte eine Allianz aus Wirtschaft und Wissenschaftden "Praxisleitfaden Siedefette" zum Einsatz transfettsäurearmer Öleund Fette in Bäckereien. Basis war die bereits 2012 von OVID, derLebensmittelwirtschaft und dem Bundesministerium für Ernährung undLandwirtschaft (BMEL) veröffentlichten "Leitlinien zur Minimierungvon trans-Fettsäuren in Lebensmitteln". Diese empfehlen den Einsatzvollständig gehärteter Fette. Denn im Gegensatz zur Teilhärtungwerden Transfette bei der Vollhärtung eliminiert. "Das wird leiderimmer noch falsch kommuniziert. Die industrielle Härtung ist nichtgleichbedeutend mit hohen Gehalten von Transfetten", so Kleinschmitvon Lengefeld. Bereits seit 2012 gilt die Empfehlung der deutschenLebensmittelindustrie zum Verzicht auf teilgehärtete Fette.Ob ein Lebensmittel teil- oder vollständig gehärtetes Pflanzenölenthält, muss im Zutatenverzeichnis auf der Verpackung stehen. DieHärtung verleiht Pflanzenölen eine bessere Konsistenz, dies machtetwa Margarine oder Brotaufstriche streichfähig und ist für vieleLebensmittel erforderlich. "Den Unterschied zwischen bedenklicherTeil- und unbedenklicher Vollhärtung versteht jedoch keinVerbraucher. Wir fordern daher die Abschaffung der irreführendenHärtungskennzeichnung. Sie verwirrt mehr, anstatt aufzuklären", soKleinschmit von Lengefeld.Pressekontakt:Maik Heunsch / Alexandra MeyerAm Weidendamm 1A, 10117 BerlinTel: +49 (0)30 / 72 62 59 - 57presse@ovid-verband.deOriginal-Content von: OVID, Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell