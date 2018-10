Ölmühlen begrüßen EU-Grenzwert für Transfette (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Berlin (ots) -OVID fordert jedoch Entfall der Härtungskennzeichnung aufLebensmitteln.Die EU-Kommission hat gestern einen Gesetzentwurf zur Begrenzungvon Transfetten in Lebensmitteln veröffentlicht. Demnach sollen ab2021 die Gehalte von industriellen trans-Fettsäuren (TFA) auf zweiProzent begrenzt werden.OVID begrüßt diesen Schritt. "Durch innovative Verfahren ist esder Branche bereits heute möglich, den vorgeschlagenen Grenzwerteinzuhalten. Jedoch fehlt im Entwurf die Streichung der gesetzlichvorgeschriebenen und irreführenden Kennzeichnung der Fetthärtung aufLebensmitteln. Den Unterschied zwischen bedenklicher Teil- undunbedenklicher Vollhärtung versteht kein Verbraucher. Wir forderndaher die Abschaffung der irreführenden Härtungskennzeichnung. Sieverwirrt mehr, anstatt aufzuklären", so Gerhard Brankatschk,stellvertretender Geschäftsführer von OVID Verband derölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland.Die gesetzliche Verpflichtung zur Härtungskennzeichnung wurde vorJahren eingeführt, um auf Produkte mit hohen Gehalten an Transfettenhinzuweisen. Die bevorstehende Einführung des Grenzwertes fürTransfette macht diese Kennzeichnung nun jedoch obsolet. Die Härtungverleiht Pflanzenölen eine bessere Konsistenz, dies macht etwaMargarine oder Brotaufstriche streichfähig und ist für vieleLebensmittel erforderlich.Pressekontakt:Maik HeunschAm Weidendamm 1A, 10117 BerlinTel: +49 (0)30 / 72 62 59 - 57presse@ovid-verband.deOriginal-Content von: OVID, Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell