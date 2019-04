Ölmühlen befürworten neuen Grenzwert für Transfette

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Finanztrends Video zu Brent Crude Rohöl ICE Rolling



mehr >

Berlin (ots) - Ab 2021 gilt ein neuer Grenzwert für Transfette inLebensmitteln. Für Verwirrung sorgt dann die veraltete Kennzeichnungder Fetthärtung. Sie gehört abgeschafft.Heute wurde das europäische Gesetzgebungsverfahren zur Begrenzungvon Transfetten in Lebensmitteln mit Annahme einer neuen Verordnungdurch die Europäische Kommission abgeschlossen. Demnach sind ab 2.April 2021 die Gehalte von industriellen trans-Fettsäuren (TFA)europaweit auf zwei Prozent begrenzt.OVID begrüßt den Grenzwert: "Die Branche reduziert Transfette seitJahren erfolgreich und kann den Grenzwert bereits heute einhalten.Konsequenterweise muss dann aber die gesetzlich vorgeschriebeneKennzeichnung der Fetthärtung auf Lebensmitteln entfallen. Sie würdeangesichts des Grenzwerts nur verwirren und ist insofernüberflüssig", so Petra Sprick, Geschäftsführerin von OVID Verband derölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland.Die gesetzliche Verpflichtung zur Härtungskennzeichnung war vorJahren eingeführt worden, um auf Produkte mit hohenTransfett-Gehalten hinzuweisen. Damals galt: vollgehärtete Fette sindunbedenklich, teilgehärtete Fette hingegen nicht. Deshalb werdeninzwischen Pflanzenölmischungen eingesetzt, die aus aus technischnotwendigen vollgehärteten und ernährungsphysiologisch wertvollenungehärteten Ölen bestehen. Dadurch sind Transfette auf ein Minimumreduziert. Die Härtung verleiht Pflanzenölen und Fetten eine festereKonsistenz und ist insofern für viele Lebensmittel, wie zum BeispielBrotaufstriche, Margarine oder Schokoüberzüge, eine unentbehrlicheEigenschaft.Presseeinladung: Mittagstalk TransfetteUm über die Auswirkungen des neuen EU-Grenzwertes und dieHärtungskennzeichnung zu diskutieren, lädt OVID zum politischenMittagstalk "Transfette: Gute Fette, böse Fette - Wie die aktuelleLebensmittelkennzeichnung Verbraucher verwirrt" am 16. Mai von 12:00bis 14:00 Uhr in Berlin. Weitere Informationen und Anmeldungen unter:presse@ovid-verband.dePressekontakt:Maik HeunschAm Weidendamm 1A, 10117 BerlinTel: +49 (0)30 / 72 62 59 - 57presse@ovid-verband.deOriginal-Content von: OVID, Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell