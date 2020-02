Oellers: Mit leistungsfähigen Werkstätten den inklusiven Arbeitsmarkt stärken

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Finanztrends Video zu Brent Crude Rohöl ICE Rolling



mehr >

Berlin (ots) - Werkstattbeschäftigte müssen gerecht entlohnt werdenDie CDU/CSU-Bundestagsfraktion veranstaltet am 2. März 2020 eine Konferenz mitdem Titel "Werkstatt 2020 - Die Arbeitswelt für Menschen mit Behinderungen".Themenschwerpunkte sind die Zukunft des Entgeltsystems in den Werkstätten fürbehinderte Menschen sowie die verbesserte Inklusion von Menschen mitBehinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Dazu erklärt derBehindertenbeauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Wilfried Oellers:"Die Arbeitswelt für Menschen mit Behinderungen besteht natürlich nicht nur ausWerkstätten für behinderte Menschen. Aber sie wäre auch nicht denkbar ohne sie.Denn es wird immer Menschen mit Behinderungen geben, die es nicht auf den erstenArbeitsmarkt schaffen und daher auf die Werkstätten als Arbeitgeber angewiesensind. Umso wichtiger ist es, dass wir die Werkstätten für die Zukunft gutaufstellen und ihre Beschäftigten zielgerichtet fördern.Um die Motivation der Werkstattbeschäftigten zu fördern, setzt sich dieUnionsfraktion dafür ein, dass zukünftig - in Anlehnung an das Ausbildungsgeld -nicht mehr das Werkstattentgelt, sondern das Arbeitsförderungsgeld erhöht wird.Auf diese Weise hätten die Werkstattbeschäftigten mehr Geld in der Tasche, denndas Arbeitsförderungsgeld wird nicht auf andere soziale Leistungen angerechnet.Anders ist dies beim Werkstattentgelt, so dass die Werkstattbeschäftigten vondessen Erhöhung im Ergebnis nichts hätten.Außerdem müssen wir die Brücken in den ersten Arbeitsmarkt weiter ausbauen. DieBeschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen hat sich in den letztenJahren zwar verbessert. Doch immer noch gut 40.000 Unternehmen, die eigentlichdazu verpflichtet wären, beschäftigen gar keine schwerbehinderten Menschen. Dasmuss sich ändern.Mit dem Budget für Arbeit und dem Budget für Ausbildung haben wir bereitswichtige Instrumente geschaffen, die die Inklusion von Menschen mitBehinderungen auf dem ersten Arbeitsmarktverbessern können. Doch dieseInstrumente müssen auch genutzt werden. Dafür brauchen wir nicht nur eineengagierte Vermittlungsarbeit der Bundesagentur für Arbeit. Vor allem brauchenwir Unternehmen des ersten Arbeitsmarktes, die Beschäftigte mit Behinderungennicht als Belastung, sondern als Chance sehen."Die Werkstatträtekonferenz kann über Youtube verfolgt werden:www.youtube.com/user/cducsuPressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4531301OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell