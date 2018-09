Oellers/Schummer: Bedeutung der Schwerbehindertenvertretungen nimmt zu

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Berlin (ots) - Wahl der Vertrauenspersonen steht anZwischen dem 1. Oktober und dem 30. November 2018 werden dieSchwerbehindertenvertretungen in Betrieben und Verwaltungen neugewählt. Dazu erklären der Beauftragte für Menschen mit Behinderungender CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Wilfried Oellers, und der Vorsitzendeder Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Uwe Schummer:Wilfried Oellers: "Mit dem demographischen Wandel wächst die Zahlder Beschäftigten mit Beeinträchtigungen, so dass das Engagement derSchwerbehindertenvertretungen zunimmt und ausdrücklich unsereAnerkennung verdient. Diese besonderen Interessenvertretungen, dieturnusgemäß alle vier Jahren gewählt werden, sind eine wichtigeAnlaufstelle sowohl für die Beschäftigten mit Behinderungen als auchfür die Arbeitgeber. Sie beraten kompetent und unterstützen in allenPersonal- und betrieblichen Fragen. Sie sind ein nicht mehr weg zudenkender Partner zum Beispiel für die Arbeitsplatzgestaltung, dieGesundheitsvorsorge aber auch für Themen wie Bewerbungsverfahren,Arbeitszeiten, Überstunden und Kündigungen. Wir rufen dieBeschäftigten auf, sich an den Wahlen derSchwerbehindertenvertretungen zu beteiligen, denn ihr Engagementstärkt den Inklusionsgedanken im Betrieb und auf der Dienststelle."Uwe Schummer: "Schwerbehindertenvertretungen tragen dazu bei, dassMitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderungen und die, die vonBehinderungen bedroht sind, im Arbeitsprozess bleiben oderzurückkehren können. Sie helfen damit in Zeiten desFachkräftemangels, Ausfallzeiten zu verkürzen und erfahreneBeschäftigte zu halten. Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) haben wir2017 die Beteiligungs- und Informationsrechte sowie die Position derSchwerbehindertenvertretung gestärkt. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktionhat sich insbesondere für erweiterte Freistellungsregelungen und mehrSchulungsangebote für die Vertrauenspersonen sowie erweiterteAnhörungsrechte bei Personalentscheidungen stark gemacht und dieseumgesetzt. Wir werden die Wirkungen dieser Regelungen beobachten undstehen im Dialog mit den Betroffenen, um gegebenenfalls weiteregesetzgeberische Maßnahmen zu ergreifen."Hintergrund:In Betrieben, Verwaltungen und anderen Institutionen, in denenmindestens fünf schwerbehinderte Menschen beschäftigt sind, werden inden nächsten Wochen Schwerbehindertenvertretungen mit einem oder mehrVertreter gewählt.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell