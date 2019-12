Oellers: Barrieren im Kopf abbauen

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Berlin (ots) - Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung erinnert daran,dass wir eine Kultur des barrierefreien Denkens und Planens brauchenDer von den Vereinten Nationen seit 1982 ausgerufene Gedenktag weckt dieSensibilität der Öffentlichkeit für die vielfältigen Probleme undHerausforderungen, denen Menschen mit Behinderungen in ihrem Alltaggegenüberstehen. Dazu erklärt der Beauftragte für Menschen mit Behinderungen derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Wilfried Oellers:"Auf dem Weg zu einer wirklich inklusiven Gesellschaft gibt es noch eine ganzeReihe von Herausforderungen zu lösen. Ich freue mich daher, dass es uns gelungenist, einige wichtige gesetzgeberische Maßnahmen zur Weiterentwicklung desBundeteilhabegesetzes auf den Weg zu bringen. So haben wir mit demAngehörigen-Entlastungsgesetz Eltern von erwachsenen Menschen mit Behinderungenspürbar entlastet, mit dem Budget für Ausbildung ein wichtiges Instrument fürdie bessere Integration von Behinderten in den ersten Arbeitsmarkt geschaffenund die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung für die Zukunft gesichert.Trotz der Erfolge der vergangenen Jahre und obwohl sich der Blick auf Menschenmit Behinderungen schon deutlich verändert hat, gibt es nach wie vor vieleBarrieren im Kopf zu überwinden, die Teilhabe erschweren. Wir brauchen dringendeine Kultur des barrierefreien Denkens und Planens. Es sollte inzwischenselbstverständlich sein, dass bei Bauplanung Gebäude barrierefrei gedacht,geplant und errichtet werden, dass die Verkehrsplanung immer schon von Beginn anbarrierefrei gedacht werden und dass Dienstleister von Beginn ihrerAngebotsleistung das Angebot immer schon barrierefrei planen, ob das bei Sport,in der Kultur, beim Tourismus, in der Verwaltung oder in der Politik ist. MeinWunsch anlässlich des Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung ist, dasswir einen ganz selbstverständlichen Umgang miteinander haben, Vorbehalte abbauenund die Vielfalt menschlichen Daseins als Chance und Bereicherung sehen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4457164OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell