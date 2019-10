Ölkonzern MOL plant Zukäufe in Deutschland

BUDAPEST (dts Nachrichtenagentur) - Ungarns teilstaatlicher Öl- und Gaskonzern MOL nimmt den deutschen Markt ins Visier. "Wir wollen unsere Wertschöpfungskette über das industrielle Recycling verlängern. Wir werden nach Deutschland kommen", sagte Zsolt Hernadi, CEO und Chairman von MOL dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe).

"Unsere beiden ersten Investitionen sind nur der Auftakt für weitere Zukäufe." Der Konzern hat bereits den Markteintritt in der Recyclingindustrie mit deutschen Unternehmen Aurora und APK geschafft. Dort wird Altplastik in chemischen Prozessen in neue Kunststoffe umgewandelt. Hernadi ist überzeugt, dass das Recyclinggeschäft gerade in Südosteuropa in Zukunft stark wachsen wird.

