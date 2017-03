Ölheizungen bei Effizienz und Solarthermie vorn / Neue Zahlen zum Heizungsmarkt (FOTO)

Hamburg (ots) -Rund 94 Prozent der 2016 in Deutschland verkauften Ölheizungensind hocheffiziente Brennwertgeräte. Das geht aus der jüngstenStatistik des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH)hervor. Wie zudem eine Handwerkerbefragung des Instituts für Wärmeund Oeltechnik (IWO) zeigt, werden Ölheizungen überdurchschnittlichoft mit einer thermischen Solaranlage ergänzt. Insgesamt gibt esdiese Kombination hierzulande nun schon 928.000 Mal und damit bei 41Prozent aller Solaranlagen.Öl-Brennwertkessel können im Falle einer HeizungserneuerungEnergiebedarf und Emissionen um bis zu 30 Prozent reduzieren. Siebieten dabei ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis und eignen sich daherfür viele Hausbesitzer als Einstieg in die Energiewende. "Dadurch,dass fast nur noch solche Geräte verkauft werden, erreichten neuverkaufte Ölheizungen im vergangenen Jahr die höchste Brennwertquotealler Heizsysteme", erklärt Adrian Willig, Geschäftsführer des IWO."Die Zahlen verdeutlichen, dass moderne Ölheizungen bei Effizienz undSolarthermie vorn liegen." Öl-Brennwerttechnik könne dabei helfen,zeitnah weitere Effizienzsteigerungen am Wärmemarkt zu erzielen."Dafür muss die Politik dies aber auch anerkennen. Wenn stattdessendie Vorteile der Brennwerttechnik in Zweifel gezogen werden, führtdas nur zur Verunsicherung von Verbrauchern", betont Willig.Verschiedene Wärmequellen und klimaneutrale PerspektiveDie Zukunft sieht der Experte in der weiteren Einbindungerneuerbarer Energie und der Entwicklung treibhausgasreduzierterBrennstoffe. Wie eine aktuelle, repräsentative IWO-Befragung von mehrals 800 Handwerkern zeigt, wurden 2016 beim Einbau von Ölheizungen 27Prozent der Geräte mit einer thermischen Solaranlage kombiniert. Dasträgt dazu bei, den Brennstoffbedarf weiter zu verringern.Perspektivisch könnten diese Heizungen sogar klimaneutral für Wärmesorgen. Das sollen neue, flüssige Energieträger ermöglichen. "Derzeitwerden viele verschiedene Ansätze zur Entwicklung neuer Brennstoffeverfolgt: Von A wie Algennutzung bis X wie XtL, worunter dieHerstellung synthetischer flüssiger Kohlenwasserstoffe verstandenwird", berichtet Willig.Pressekontakt:Institut für Wärme und Oeltechnik e. V. (IWO)Rainer Diederichs (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)Süderstraße 73 a, 20097 HamburgTel +49 40 23 51 13-884Fax +49 40 23 51 13-29presse@iwo.de; www.zukunftsheizen.de/presseOriginal-Content von: IWO Institut f?r W?rme und Oeltechnik, übermittelt durch news aktuell