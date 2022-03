Ölfond: Dieser durchbricht den Widerstand!

Die Preise für WTI-Rohöl stiegen am Freitag wieder auf über 115 $, nachdem sie am Donnerstag kurzzeitig bis auf 116,51 $ gestiegen waren. Die steigenden Preise wurden durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine und die Befürchtung, die USA könnten russisches Öl von ihren Küsten verbannen, noch verschärft, obwohl der Rohölpreis seit dem 2. Dezember, als er bei der Marke von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung