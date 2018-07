Öl und Indizes: Die Auswirkungen

Wer gestern die Märkte verfolgt hat, konnte einen massiv sinkenden Ölpreis erleben. Es ging um bis zu zweieinhalb Dollar nach unten. Dies hätte für steigende Notierungen an den Aktienmärkten sorgen können. Die Euphorie hielt sich allerdings in Grenzen, da der Preis schnell wieder nach oben kletterte. So sehen wir auch am Mittwoch relativ schwache Indizes. Zeit, um das große Bild wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.