Öl- und Gas-Aktien: Bulle vs. Bär

Wichtige Punkte

Russlands Militäroperation gegen die Ukraine könnte die Ölpreise noch eine Weile schwanken lassen.

Auch wenn die Ölnachfrage in den kommenden Jahren solide bleiben dürfte, könnte die Zeit des Hyperwachstums für Ölunternehmen bereits vorbei sein.

Auf die Volatilität der Ölpreise zu setzen, ist nicht die beste Anlagestrategie.

Öl wird treffend als schwarzes Gold bezeichnet, wenn man bedenkt, welche Milliardengewinne die Ölgesellschaften in den letzten Jahrzehnten damit gemacht haben. Angesichts der Ölpreis von über 95 US-Dollar pro Barrel fragen sich die Anleger, ob die Öl- und Gasunternehmen bereit sind, wieder ähnliche Gewinne zu erzielen. Und was noch wichtiger ist: Was würde das für die Aktien dieser Unternehmen bedeuten? Der Energy Select Sector SPDR ETF (WKN:A14QB0), ein börsengehandelter Fonds für die wichtigsten Öl- und Gasaktien, hat innerhalb eines Jahres bereits rund 40 % zugelegt.

Zwei Foolische Mitarbeiter teilen dir im Folgenden ihre Gedanken über die Zukunft der Öl- und Gasaktien mit.

Höhere Preise werden wohl noch eine Weile anhalten

Matt DiLallo (Bullenfall): Die letzten Jahre waren hart für den Öl- und Gasmarkt. Die Ölpreis stürzten zweimal ab (2014 und 2020) und lösten eine verheerende Welle von Insolvenzen in der Ölbranche aus. Dieser Schmerz ist der Branche noch frisch im Gedächtnis, weshalb sie jetzt, da die Ölpreise höher sind, einen vorsichtigeren Ansatz wählt.

Anstatt den Cashflow, den sie bei höheren Ölpreisen erzielen, in weitere Bohrungen zu investieren, geben die Öl- und Gasunternehmen den größten Teil dieses Gewinns über Aktienrückkäufe und Dividenden an die Anleger zurück. Dieser Trend hat einen doppelten Vorteil für Öl- und Gasaktien. Erstens bietet er den Anlegern eine greifbare Rendite. Zum anderen wird er wahrscheinlich das Angebot eindämmen, was höhere Ölpreise begünstigen dürfte.

Inmitten all dessen ist der Ölmarkt angesichts des jüngsten Vorgehens Russlands gegen die Ukraine einem hohen geopolitischen Risiko ausgesetzt. Da Russland ein wichtiger Öl- und Gasproduzent ist, könnte dies große Auswirkungen auf die Energiemärkte haben. So hat Deutschland bereits die Genehmigung für die Nord Stream 2-Pipeline, die Erdgas von Russland nach Deutschland transportieren soll, aufgrund der russischen Angriffe auf die Ukraine gestoppt. Wenn weitere Länder politische Maßnahmen gegen die russische Energiewirtschaft ergreifen, könnte dies die weltweiten Öl- und Gaslieferungen weiter unter Druck setzen und die Preise noch weiter treiben.

Angesichts dieser Dynamik ist es wahrscheinlich, dass die Öl- und Gaspreise noch eine ganze Weile auf hohem Niveau bleiben werden. Selbst wenn die US-Produzenten ihre Bohrprogramme beschleunigen (was ihre Investoren nicht sehen wollen), wird es Monate dauern, bis die neue Produktion in Betrieb geht. In der Zwischenzeit fehlt die Pipeline- und Exportinfrastruktur, um zusätzliche Lieferungen auf die Weltmärkte zu bringen. Aus diesem Grund dürften die Öl- und Gasunternehmen in den kommenden Monaten eine Flut von Barmitteln generieren, was ihren Aktien den nötigen Auftrieb geben dürfte, um weiter zu steigen.

Die längerfristigen Aussichten für Öl sind nicht gerade verlockend

Rekha Khandelwal (Bärenfall): Die Kurse von Öl- und Gasaktien werden von zahlreichen Faktoren beeinflusst, allen voran vom Ölpreis. Die Ölpreise wiederum neigen dazu, volatil und unberechenbar zu sein. Bestimmte Faktoren machen Öl- und Gasaktien im Moment unattraktiv.

Natürlich wird die Nachfrage nach Öl und Gas nicht von heute auf morgen verschwinden, wie einige Liebhaber erneuerbarer Energien behaupten. Die U.S. Energy Information Administration geht davon aus, dass der prozentuale Anteil von Öl und Gas am weltweiten Energiemix bis 2050 zwar sinken, ihr absoluter Verbrauch jedoch weiter steigen wird. Trotz dieser positiven Aussichten werden die Öl- und Gasunternehmen möglicherweise kein so starkes Wachstum wie in der Vergangenheit erleben. Die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energiequellen wird das Wachstum einschränken. Dies ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass die Anleger trotz der hohen Ölpreise nur eine zurückhaltende Haltung gegenüber Öl- und Gasaktien einnehmen.

WTI-ROHÖL-SPOTPREIS. KURSDATEN VON YCHARTS.

Bei einem Rohölpreis der Sorte West Texas Intermediate (WTI) von rund 95 US-Dollar pro Barrel gibt es nur eine Richtung, in die es weiter gehen kann: nach unten. Selbst wenn die Preise aufgrund geopolitischer Unsicherheiten eine Zeit lang auf dem aktuellen Niveau bleiben (oder vorübergehend steigen), werden sie sich höchstwahrscheinlich wieder normalisieren, entweder wenn die Probleme gelöst sind oder wenn andere ölproduzierende Länder ihre Produktion hochfahren. Kurz gesagt, die Erholung der Ölpreise könnte nur von kurzer Dauer sein.

Sollten wir jetzt Öl- und Gasaktien kaufen?

Jahrelange Unterinvestitionen in Explorations- und Produktionsprojekte bedeuten, dass die Ölproduktion möglicherweise nicht schnell genug wiederhergestellt werden kann, um die steigende Nachfrage zu decken. Das könnte die Ölpreise eine Zeit lang stützen. Irgendwann werden die Preise jedoch von ihrem derzeitigen hohen Niveau fallen. Niemand kann mit Sicherheit sagen, wann dies der Fall sein wird – es kann zwischen ein paar Tagen und ein paar Jahren liegen. Öl- und Gasaktien, die sich stark an den Ölpreisen orientieren, könnten bei einer Korrektur der Ölpreise ins Straucheln geraten.

Wenn du in Ölaktien investieren möchtest, die unabhängig von den Ölpreisen relativ stabile Cashflows erwirtschaften, wie z. B. Enbridge oder Enterprise Products Partners, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein. Wenn du jedoch von der kurzfristigen Volatilität der Ölpreise profitieren willst, könntest du enttäuscht sein, wenn sich die Preise nicht so entwickeln wie erhofft.

Der Artikel Öl- und Gas-Aktien: Bulle vs. Bär ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Matthew DiLallo und Rekha Khandelwal auf Englisch verfasst und am 27.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Enbridge. The Motley Fool empfiehlt Enterprise Products Partners.

Motley Fool Deutschland 2022