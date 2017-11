Öl: Das belastet den Ölpreis in dieser Woche!

Liebe Leser,

der Preis für ein Fass Rohöl der europäischen Sorte Brent hat seit der Ausbildung des Tiefs im Juni 2017 und bis dato 39 % hinzugewonnen. Dabei erreichte der Preis bei 63,72 US-Dollar je Fass ein Zweijahreshoch. Ein schwacher US-Dollar sowie nach oben revidierte Prognosen der wichtigen Institutionen für die weltweite Nachfrage in den Jahren 2017 sowie 2018 haben den Preis unterstützt. Zudem fiel der Anstieg in die saisonal starke Phase.

Saisonal schwache Phase besonders im November

Die saisonal starke Phase ist seit Anfang Oktober vorbei, doch Erwartungen an verlängerte OPEC-Kürzungen, Hurrikans, sowie politische Unsicherheiten in Saudi-Arabien, verhinderten bis zu dieser Woche die saisonal bedingte Schwäche. In dieser Woche setzt sich diese jedoch durch. Der Monat November gehört zu den im Durchschnitt schwächsten Monaten eines Jahres für den Ölpreis. Zumindest ein Durchmarsch wie zuvor sollte daher nicht erwartet werden.

Russland macht einen Rückzieher

Hinzu kommt, dass die besagten Institutionen ihre Nachfrageprognosen nun erneut etwas nach unten angepasst haben. Gleichzeitig äußerte sich Russland zu der geplanten Verlängerung der Produktionskürzungen. Man sieht für das OPEC-Treffen Ende November noch nicht die Notwendigkeit der Ankündigung von Verlängerungen bei der Produktion. Zudem scheint nun das gesamte Rohstoffsegment in Erwartung einer höher regulierten Kreditvergabe in China zu korrigieren.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.