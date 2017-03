Öl: Wieso fällt der Ölpreis?

Die US-Bestände nehmen deutlich zu. Sie bewegen sich insgesamt weiterhin über dem fünfjährigen Durchschnitt. Die Anzahl der ölfördernden Plattformen in den USA hat sich seit dem vergangenen Jahr verdoppelt, was auf eine erhöhte Produktion schließen lässt.

Die Produktionskürzungen der OPEC- sowie Non-Opec-Länder werden bis dato und angesichts der Erwartung einer stagnierenden Nachfrage nach Öl im zweiten Halbjahr 2017 als nicht ausreichend empfunden. Die nach unten angepassten Prognosen für das Wirtschaftswachstum in China unterstützen diese Skepsis.

Spekulanten lösen ihre Long-Positionen an den Terminmärkten wieder auf. Durch die hohen Stände bei den Long-Positionierungen fällt die dynamische Bewegung in den Kursen umso stärker aus, sofern die Richtung geändert wird. Zusätzlich war die Volatilität zuvor sehr gering, was auf einen dynamischen, technischen Ausbruch hindeutete.