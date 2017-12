Öl: Welche Auswirkungen hat das für den deutschen Export?

Liebe Leser,

weil sich die Ölpreise 2014 fast halbierten, versucht Saudi Arabien seitdem gegen das entstandene Haushaltsdefizit zu kämpfen. Jetzt soll die Einführung einer Mehrwertsteuer die Lösung bringen. Diese Reform könnte gravierende Auswirkungen für die deutsche Exportwirtschaft haben.

Ölpreis nach wie vor zu niedrig



Zwar hat sich der Ölpreis in letzter Zeit bei ca. 60 Dollar stabilisiert, das Königshaus benötigt für einen ausgeglichen Haushalt jedoch 70 Dollar je Barrel Rohöl. Als Reaktion führt Saudi-Arabien zum 01.01.2018 eine Mehrwertsteuer in Höhe von 5% ein, welche auch auf Benzin abgeführt werden muss.

Riads Zeitplan, unabhängig von der Ölpreis-Konjunktur zu werden und das Land auf eine wissens- und dienstleistungsbasierte Wirtschaft umzustellen, hängt stark vom Gleichgewicht zwischen Staatsausgaben zur Förderung der lokalen Konjunktur und dem Weltmarktpreis für Rohöl ab. Die Frage, die sich jetzt aufdrängt, ist die, inwieweit sich die Mehrwertsteuer auf den privaten Konsum auswirkt. Schon bei den letzten Subventions- und Haushaltskürzungen büßten beispielsweise deutsche Autobauer ca. 40% ihres Umsatzes ein.

Um die lokale Wertschöpfung zu steigern und die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen, setzt Saudi-Arabien jetzt auch vermehrt ausländische Firmen unter Druck, vor Ort zu produzieren. Dies zeigt sich in den ersten Gründungen von Niederlassungen deutscher Mittelständler in Saudi-Arabien. Die so geschaffenen Jobs könnten die gestiegenen Preise ausgleichen und über den Binnenkonsum und die Wertschöpfung vor Ort wieder Geld in die Haushaltskassen spülen.

Es wird sich zeigen, wie sich die Einführung der Mehrwertsteuer auf Kronprinz Mohammed bin Salmans Reformpläne für das Königreich auswirkt.

Ein Beitrag von Benjamin Fitzgerald.