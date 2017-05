Öl: Was fällt der Opec/Nopec als nächstes ein?

Lieber Leser,

der Ölpreis nimmt zu Beginn der Handelswoche in den USA (Dienstag) erneut die Richtung abwärts auf. Damit hat der Preis für die europäische Rohölsorte Brent den von uns anvisierten Widerstandsbereich, der zwischen 54-55,50 US-Dollar je Fass verläuft, vorerst nicht überwinden können. Der Ölpreis setzt die Schwäche, die sich im Zuge des neuen OPEC-/Nopec-Deals ergeben hat, fort. Was sind die Sorgen der Marktteilnehmer?

Das sind die Sorgen der Marktteilnehmer

Wie wir bereits berichtet hatten, wurden Marktteilnehmer ein wenig enttäuscht. Denn zwar wurde der Zeitraum für die Kürzungen bis ins Jahr 2018 verlängert, jedoch gab es keine Vereinbarungen bezüglich des Volumens bei den Kürzungen. Das ist insofern enttäuschend, als dass man davon ausgeht, dass es im Rahmen dieses Deals viel Potential zur kurzfristigen Ausgestaltung der Produktion gibt.

Viel Ausgestaltungsspielraum

So könnte die Produktion beispielsweise nach Belieben sogar angehoben werden, unter dem Vorwand man würde diese zu einem späteren Zeitpunkt drastischer kürzen. Dieser Ausgestaltungsspielraum sowie die Reaktion des Marktes darauf zeigen, dass das Vertrauen in die einzelnen Länder gering ausfällt. Es wird interessant zu sehen sein, was man sich einfallen lässt, wenn der Preis erneut in die Nähe des Preisbereichs bei 48 US-Dollar je Fass fällt. Hier verläuft der 100-Wochendurchschnitt, der zuletzt gehalten werden konnte.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.