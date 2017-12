Öl: Warum die Preise für Brent auf dem höchsten Stand seit 2015 sind!

Liebe Leser,

am Montag, dem 11.12.2017, ereignete sich in der Nähe des schottischen Aberdeen ein Zwischenfall an der Forties-Pipeline. Die Abschlussarbeiten stehen nach über zwei Wochen kurz vor Abschluss. Welche Auswirkungen hatte das auf die Preise?

Wichtigste Pipeline für britisches Brent Öl immer noch außer Betrieb!

Der Betreiber Ineos legte die Pipeline auf Grund eines Risses still. Die Reparaturen sollen voraussichtlich zwei Wochen dauern. Als Reaktion verteuerte sich der Preis je Barrel (159 Liter) für die Nordseesorte Brent Oil Spot für den Zeitraum Februar um 1 Dollar auf 65,70 US-Dollar.

Zusätzlich erschütterte am Dienstag, dem 12.12.2017, eine Explosion die Gasverdichterstation Baumgarten in der Nähe von Wien, von wo aus Gas Richtung Süddeutschland, Italien und auf den Balkan verteilt wird. Durch den Unfall, bei dem 1 Arbeiter starb und 20 weitere verletzt wurden, verknappt sich das Angebot an Rohstoffen für Europa weiter. Italien verhängte den Energienotstand.

Die Verteuerung des Ölpreises über die letzten Monate von ca. 50 Dollar auf 63,77 Dollar zum Stand 12.12.2017 ist auch eine Folge des OPEC-Beschlusses, die Fördermenge bis Ende 2018 weiter niedrig zu halten. Der Preisanstieg gipfelte am Dienstag nach einem Bombenanschlag auf eine libysche Pipeline zwischenzeitlich bei 67,10$ und fiel danach auf den aktuellen Stand von 66,24$.

Hinzukommend lohnt ein Wiederausbau der US-Schieferöl Industrie auf das Niveau von 2014 zu den aktuellen Preisen für WTI mit Lieferzeitpunkt Januar zu 58,11 Dollar nicht und verknappt so momentan weiterhin das Angebot. Sollte es über den Winter nur eine leichte Erhöhung der Nachfrage geben, so könnte dies den Preis für Rohöl weiter nach oben treiben.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Benjamin Fitzgerald.