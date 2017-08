Öl: Unmissverständliche Signale?

Liebe Leser,

der Ölpreis hat in der vergangenen Woche unmissverständliche Signale ausgesendet. Zum einen hatte der Abbau bei den US-Rohölbeständen zunächst positive Auswirkungen auf den Ölpreis. Außerdem spielten Erwartungen an das OPEC-Meeting ebenfalls eine erhöhte Rolle. Doch das Meeting erzielte keine Einigung hinsichtlich neuer Kürzungen, der OPEC-Monatsbericht, der ebenfalls in der Woche veröffentlich wurden, deutete seit Dezember 2016 höchste Produktion seitens der OPEC-Länder an. Und zu guter Letzt ergaben der IEA-Monatsbericht sowie die Prognosen, dass der globale Angebotsüberhang bis etwa erstes Quartal 2018 bestehen bleiben könnte. Selbst bei nach oben revidierten Prognosen für die anziehende Nachfrage.

Sentiment verringert Nettolong erstmals seit vier Wochen

Das Sentiment an der Terminbörse stellte sich per letzte Woche Dienstag weniger bullisch für den WTI- Preis auf. Die Nettolong-Positionierung wurde um 6.136 Kontrakte reduziert. Davon wurden 1.376 Long-Kontrakte aufgelöst und 4.240 Short-Kontrakte ebenfalls geschlossen. Damit geht der Abbau größtenteils auf die Reduktion der Long-Kontrakte zurück und war der erste Abbau von Long-Kontrakten seit vier Wochen. Rein aus der markttechnischen Perspektive hatte ich bereits in der vergangenen Woche für den Brent-Preis die Preiszone bei 55 US-Dollar je Fass als technisch relevant ins Auge gefasst. Diese Preiszone wurde allerdings bisher nicht überwunden.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.