Öl: US-Produktion, Bestände und Oil Rig Count – die aktuellen Zahlen! (WTI, Brent, BP, Royal Dutch Shell, Gazprom, Exxon Mobil, OMV, Kinder Morgan, Valero Energy, Halliburton)

Weitere Suchergebnisse zu "Kinder Morgan":

Lieber Leser,

wir schauen wie jede Woche auf die beiden wichtigen Rohölberichte aus den USA sowie den Baker Hughes Oil Rig Count. Beide Reporte verzeichnen weiterhin einen Aufbau der Bestände. Auch der Oil Rig Count, also die Zählung der aktiven Plattformen in den USA, hat erneut in der letzten Woche zugenommen.

API-Rohölbericht verzeichnet einen leichten Aufbau der Bestände

Der API-Rohölbericht hat in der vergangenen Woche einen leichten Abbau der Bestände verzeichnet, nach einem fünfwöchigen Aufbau in Folge zuvor. In dieser Woche wurde ein erneuter Aufbau gemeldet, der jedoch etwas unter den Erwartungen lag. Dennoch sind auch die Benzinbestände erneut angestiegen. Erwartet wurde ein Abbau. Destillate befinden sich die zweite Woche in Folge im Abbau.

EIA-Bericht verzeichnet einen weiteren Aufbau

Auch der EIA-Bericht vermeldete einen Aufbau der Bestände, jedoch ebenfalls einen geringeren als erwartet. Hier wurden jedoch die Benzinbestände und Destillate abgebaut. Laut der EIA erreichen die Gesamtbestände damit ein neues Rekordhoch. Die Gesamtbestände sind acht Wochen in Folge gestiegen. Die US-Produktion ist ebenfalls weiter gestiegen.

Baker Huges Oil Rig Count

Der wöchentliche Oil Rig Count des Dienstleisters Baker Hughes verzeichnete fünf weitere aktive Plattformen. Die Anzahl der neu dazugekommenen Plattformen hat sich in den letzten drei Wochen jedoch immer weiter verringert. Bisher wurden in diesem Jahr jedoch bereits 77 neue Plattformen gezählt.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse