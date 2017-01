Öl – US Oil Rig Count steigt munter weiter! (Brent, WTI, Gazprom, Total, Eni, Shell, BP)?

Lieber Leser,

der Ölpreis erfährt zu Beginn der zweiten Jahreswoche einen Dämpfer. Der Preis für die europäische Rohölsorte Brent konnte das Hoch von letzter Woche bei 57,78 US-Dollar je Fass nicht mehr überwinden und sackt wieder ab in Richtung der Unterstützung bei 54,00 US-Dollar je Fass. Darunter wird es kritisch und es könnten die 100- und 200 Tagesdurchschnitte angesteuert werden. Was waren die Gründe für die Schwäche?

US-Dollar bleibt nach US-Daten schwächer

Der US-Dollar konnte sich in Folge robuster Arbeitsmarktdaten per Dezember 2016 von seiner Korrektur zunächst kurzfristig lösen. Allerdings reagiert der Ölpreis in den letzten Wochen wenig auf den US-Dollar Kurs. Der Fokus der Anleger liegt immer noch auf den geplanten Förderkürzungen sowie der Produktion in den USA. Hier sind durchaus gemischte Signale zu verzeichnen, weshalb sich Marktteilnehmer wohl zunehmend ungeduldig und risikoavers zeigen dürften, ergo Ölpreis steigt zumindest nicht mehr weiter. Zudem wurde am vergangenen Freitag wieder eine höhere Anzahl an aktiv operierenden Ölbohrplattformen in den USA verzeichnet. Der sogenannte Rig Count ist von 525 auf 529 angestiegen. Der Anstieg dauert nun bereits seit Mai 2016 an.

