Öl: US-Bestände und Produktion steigen weiter! (WTI, Brent, BP, Royal Dutch Shell, Gazprom, Seadrill, Lukoil, Woodside, Chevron, Repsol)

wir schauen uns wie gewohnt die wöchentlichen Daten für die US-Bestände an sowie die Produktion anhand der Zählung der sogenannten Oil-Rigs. Zur Erinnerung: Die Bestände haben zuletzt im Rahmen der beiden wichtigen Berichte einen über den Erwartungen liegenden Rekordaufbau verzeichnet und die Oil-Rigs sind weiterhin stark am zunehmen. Fangen wir auch mit diesen an.

Aktive Ölbohrpattformen erneut gestiegen

Die Zählung der aktiven Oil-Rigs in den USA ist erneut gestiegen. Zuletzt um 8 neue Plattformen. Das ist im Vergleich zu den Anstiegen in den drei Wochen davor recht niedrig. In den besagten drei Wochen wurden insgesamt 61 neue Plattformen gezählt. Hier gilt es nun zu schauen, ob sich der Trend dauerhaft abschwächt oder gegebenfalls sogar umkehrt.

Beide Berichte wieder mit Aufbau der Bestände

Der API-Bericht verzeichnete am Dienstag einen erneuten Aufbau der Rohölbestände, davon war der Aufbau per vergangene Woche der größte seit jeher. Der letzte Aufbau fiel ebenfalls über den Erwartungen aus. Insgesamt verzeichnete der API-Bericht nun den sechsten Aufbau der Bestände in Folge. Der EIA-Bericht verzeichnete in dieser Woche ebenfalls einen weiteren Aufbau der Bestände über den Erwartungen. Damit sind die EIA-Bestände vier Mal in Folge angestiegen, darunter ebenfalls mit einem Rekordanstieg in der vorherigen Woche.

