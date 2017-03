Öl: US-Bestände und Produktion steigen weiter!

Lieber Leser,

wir werfen wie jede Woche einen Blick auf die wöchentlichen Daten zu den US-Rohöllagerbeständen sowie auf den sogenannten Oil Rig Count, also die Zählung der aktiven Ölbohrplattformen in den USA. Der Ölpreis hat in den vergangenen zwei Wochen deutlich nachgegeben, fand jedoch seine Unterstützung durch den 100-Wochendurchschnitt sowohl im Preis für die europäische Rohölsorte Brent als auch für die nordamerikanische Rohölsorte WTI.

Bestände steigen weiter

Das API-Institut hat per 17. März einen Aufbau bei den Beständen in Höhe von 4,50 Mio. Barrel verzeichnet, gegenüber einem leichten Abbau in der Woche zuvor und einer Prognose von 2,0 Mio. Barrel. Auch das EIA hat einen Aufbau in etwa der gleichen Höhe verzeichnet. Es wurde ein Aufbau von 4,954 Mio. Barrel verzeichnet nach -0,237 Mio. Barrel in der Woche zuvor. Die Prognose lag bei 2,80 Mio. Barrel. Damit haben beide Berichte die Prognosen übertroffen.

Oil Rig Count erneut gestiegen

Die Zählung der aktiven Ölbohrplattformen in den USA steigt weiter an. Zuletzt um 14 zusätzliche Plattformen. Damit beträgt die gesamte Anzahl per letzte Woche 631 und hat sich damit seit Beginn des Anstiegs im Mai 2016 verdoppelt.

Bestsellerautor und Börsen-Guru Rolf Morrien weiß schon jetzt:

Das sind die 5 Aktien, die 2017 alles in den Schatten stellen werden. Jetzt sind Sie in einer Situation, in der Sie alles verpassen können. ODER die Börsengewinne Ihres Lebens einfahren! Jetzt warten 5 Aktien auf Sie, die Sie 2017 reich machen werden.

>> Die Namen der 5 Top-Aktien 2017 lauten …

Ein Beitrag von Rami Jagerali.