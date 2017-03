Öl – US-Bestände steigen leicht!

Lieber Leser,

wie jede Woche schauen wir erneut in die Entwicklung bei den US-Beständen sowie dem Oil-Rig Count. Zur Erinnerung: In der vergangenen Woche verzeichneten Bestände nach dem API einen Aufbau von 4,53 Mio. Barrel und nach dem EIA einen Aufbau von 4,95 Mio. Barrel. Der Oil Rig Count per vorletzte Woche zählte 14 aktivierte Ölbohrplattformen. Wie sehen die letzten Daten aus?

API und EIA verzeichnen erneuten Aufbau von Beständen

Auch in dieser Woche verzeichneten beide Berichte einen Aufbau über den Erwartungen. Der API-Bericht verzeichnete einen Aufbau bei den Beständen von 1,1 Mio. Barrel, die Prognose lag bei 0,30 Mio. Der EIA verzeichnete einen Aufbau von 0,867 Mio. Barrel. Der Aufbau hier fiel jedoch geringer aus als die Prognose von 1,357 Mio.

Oil Rig Count wächst und wächst

Der Oil Rig Count per 24. März ist weiter angestiegen und zwar um 21 zusätzlich aktivierte Ölbohrplattformen. Damit ist die Anzahl der aktiven Ölbohrplattformen in den USA um mehr als das Doppelte seit Mai letzten Jahres angestiegen.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.