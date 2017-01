Öl – USA plant Verkauf von Notfall-Reserven (Brent, WTI, Gazprom, Total, Eni, Shell, BP)?

Lieber Leser,

der Ölpreis zeigt zu Beginn der zweiten Jahreswoche deutlich Schwäche. Marktteilnehmer machen sich zunehmend Sorgend darüber, ob die Produktionskürzungen auch reibungslos wie geplant verlaufen werden. Diese Sorgen werden vor allem durch die Aussagen des kuweitischen Ölministers sowie von Seiten Russlands in den letzten Tagen bestätigt. Zudem scheinen nun OPEC-Länder, die vom Deal ausgenommen sind, ihre Produktion hochfahren zu wollen. Hierbei sind die Länder Nigeria und Lybien genannt. Hingegen hat Kasachstan, als erstes Non-Opec-Land heute die Kürzung um 20.000 Barrel pro Tag bestätigt. Das stützt den Ölpreis ein wenig.

US-Notfall Reserven werden verkauft

Neben diesen Faktoren kommt nun die Nachricht herein, dass der US-Kongress den Verkauf von 8 Mio. Barrel an US-Notfall-Reserven (Strategic Petroleum Reserve) angeordnet hat. Zum Verständnis: Die Not-Reserven werden von vielen Ländern gehalten, um im Falle einer Angebotsknappheit, das Land innerhalb von drei Monaten mit Öl versorgen zu können. Im Falle der USA handelt es sich um die größte Notfall-Reserve der Welt. Sie besteht auf 727 Mio. Barrel und wurde im Zuge des Öl-Embargos der arabischen Länder (OAPEC) gegen den Westen in 1973 ins Leben gerufen. Der Verkauf soll den Angaben der zuständigen Behörde (US-Department of Energy) nach, Investitionen in die Erneuerung des Lagerequipments sicherstellen.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse