Öl: Trump treibt Preise nach oben

Er hat es wirklich getan: Der US-amerikanische Präsident Donald Trump hat am Dienstag das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt. Gleichzeitig kündigte er harte Sanktionen gegen das Land an. Diese – recht einsame – Entscheidung der Amerikaner hat die Ölpreise bereits am Mittwoch zu neuen Höhenflügen veranlasst. Der Iran ist ein wichtiges Ölförderland. Experten befürchten einen deutlichen Rückgang der iranischen Ölexporte und ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.