Öl: Trump erwischt die Trader auf dem falschen Fuß! (Gazprom, BP, Shell, Total, Eni, Brent)

der Spread zwischen den Preisen der europäischen Rohölsorte Brent sowie der nordamerikanischen Rohölsorte WTI stellt zum einen den reinen Preisunterschied dar. Zum anderen aber gewissermaßen auch den Unterschied zwischen der Angebot- und Nachfrage-Situation beider Sorten.

So wurde die Sorte Brent in den vergangenen Jahren stets teurer gehandelt als WTI, da das Angebot der US-Amerikanischen Sorte aufgrund von hoher Schiefer-Ölproduktion höher ausfiel. Gleichzeitig importieren die USA mehr Öl als sie exportieren, wodurch Brent-Öl mehr nachgefragt ist.

Der Spread hat sich seit der Wahl Trumps zum Präsidenten verengt. Der Markt geht davon aus, dass Trump höhere Zölle auf Ölimporte verhängen und gleichzeitig die Steuern für Ölexporte senken wird. Dadurch würden sich Brent-Importe verteuern, die Nachfrage nach der europäischen Sorte fallen und der Bedarf an US-Öl steigen. Viele professionelle Trader haben sich dementsprechend positioniert. Die gängige Annahme ging sogar so weit, dass der WTI-Preis über kurz oder lang teurer werden würde als sein europäisches Pendant.

Erwartungen getrübt

Diese Erwartungen hat der neue US-Präsident zuletzt im Rahmen eines Interviews mit dem Wall-Street Journal getrübt, indem er sagte, dass die Umsetzung solch eines Vorhabens zu komplex wäre. Generell ist ein Durchsetzen von Steueranpassungen im Kongress keine einfache Sache. Deshalb hat sich Trump von diesem Vorhaben zumindest vorerst wohl distanziert.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

