Öl- Technisch angekratzt! (BP, Shell, Total, Eni, Gazprom, Brent, WTI)

Lieber Leser,

der Ölpreis für die europäische Rohölsorte Brent, hat in den letzten sieben Wochen, aus der markttechnischen Perspektive, eine mögliche Top-Formation ausgebildet. Sie ist zwar auf Wochenkerzenbasis nicht genau erkennbar, auf Tageskerzenbasis ist die potentielle Schulter-Kopf-Schulter Formation jedoch deutlich zu sehen.

Schulter-Kopf-Schulter Formation zu erkennen

Eine SKS-Formation zeigt ein markantes Hoch umgeben von zwei tieferen Hochs zu beiden Seiten. Das linke tiefere Hoch wurde dabei im Bereich bei 56,55 US-Dollar je Fass ausgebildet, gefolgt vom Jahreshoch bei 57,70 US-Dollar je Fass. Erstaunlicherweise liegt auch das rechte tiefere Hoch auf der Höhe des linken tieferen Hochs. Ein Unterschreiten der Nackenlinie dieser Formation, die im Bereich bei 53,50 U-Dollar je Fass verläuft und der Schlusskurs darunter, würden die Formation zumindest auf Tagesbasis bestätigen. Es könnte sich dann das Abwärtsmomentum beschleunigen. Dagegen spricht zumindest, dass Umkehrformationen auf Tagesbasis weniger markant sind als auf Wochenbasis. Damit würde zwar eine Korrektur wahrscheinlich, Anzeichen eines sich längerfristig umkehrenden Trends, gibt es aber bisher aus der markttechnischen Perspektive und auf Wochenbasis noch nicht. Auf Wochenbasis ist immer noch eine klare inverse SKS-Formation zu erkennen, die eher auf die Fortsetzung des aktuellen Aufwärtstrends hindeutet. Auch die Nackenlinie wurde bereits leicht überwunden mit dem Schlusskurs darüber.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse