Öl: Spekulative Nettolong-Positionen auf Rekordständen! (WTI, Brent, BP, Royal Dutch Shell, Gazprom, Statoil, Total, Petrobras, PetroChina, Rosneft)

Lieber Leser,

der Commitments of Traders Report wird als Analyse- und Sentimentindikator besonders bei Rohstoffen gern genutzt. Warum? Zum einen, weil er die Positionierungen an den Terminmärkten abdeckt und Terminmärkte in aller erster Linie, zumindest früher, auf den Rohstoffmarkt fokussiert waren. Zum anderen aber auch, weil die Liquidität hier nicht so hoch ist. Es kann dadurch eine bessere Aussage getroffen werden als beispielsweise bei Währungen oder anderen sehr liquiden Märkten. In sehr liquiden Märken fluktuieren die Positionierungen viel stärker und weisen daher des Öfteren keine genauen Trends auf.

Öl-Spekulanten sind auf Rekord Nettolong positioniert

In den letzten Wochen fällt besonders auf, dass Nettolong-Kontrakte (Long minus Short) auf WTI auf Rekordstände angestiegen sind. Auf den ersten Blick deutet dies an, dass Spekulanten selbst bei Preisen über 100 US-Dollar je Barrel weniger long waren als heute. Der starke Anstieg der Nettolong-Positionen begann in 2016. Per letzte Woche Dienstag wurde die Nettolong-Position allerdings um 15.702 Kontrakte verringert. Diese Woche wird zeigen, wie sich die Positionierungen weiterentwickelt haben.

Top-Bildung möglich?

Langfristig betrachtet gelten hohe Nettolong-Positionierungen in der Regel als Kontraindikatoren, da sie auf ein Top hindeuten, ab dem die Preise wieder bald anfangen zu fallen sollten. Pauschal kann man das aber nicht sagen. Denn wie lange sich die Top-Bildung in den Positionierungen fortsetzt, ist nur schwer einzuschätzen. Wir werden die wöchentlichen Veränderungen daher weiterverfolgen und Sie auf dem Laufenden halten.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse