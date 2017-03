Öl: Spekulanten verringern Long-Positionen massiv!

Lieber Leser,

wir haben vor einigen Wochen, noch bevor der Absturz im Ölpreis stattfand, auf den abrupten Abbau bei den Long-Positionen der Spekulanten an den Terminbörsen hingewiesen. Dieser Trend scheint sich nun mit dem stagnierenden Ölpreis fortzusetzen. Per 20. März wurde ein Abbau der Nettolong-Positionen (Long minus Short) für WTI Crude Futures von 74.725 Kontrakten verzeichnet. Um das Ganze in Relation zu bringen: Der steile Anstieg bei den Nettolong-Positionen, der seit November 2016 stattfand, wurde somit in den drei Wochen vor dem 20. März um 22 % verringert.

Beide Sorten werden durch die langfristigen Wochendurchschnitte unterstützt

Sowohl der Preis für die europäische Rohölsorte Brent als auch für die nordamerikanische Rohölsorte WTI werden durch die beiden 100-Wochendurchschnitte technisch unterstützt. Für den Brent-Preis verläuft der 100-Wochendurchschnitt bei 49 US-Dollar je Fass, beim WTI-Preis kann die Kurszone bei 46,50 US-Dollar je Barrel ins Auge gefasst werden. Preisunterstützend könnten sich in der vergangenen Woche die US-Rohölbestände ausgewirkt haben, die entgegen den Erwartungen einen leichten Abbau bei den Beständen verzeichneten. Für diese Woche wird jedoch ein erneuter massiver Aufbau bei den Beständen erwartet.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.