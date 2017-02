Öl: So könnten sich Trumps Pläne auf den Ölpreis auswirken! (Gazprom, Seadrill, BP, Royal Dutch Shell, Statoil, Delta Oil, Tullow Oil, PetroChina, Surgutneftegaz, Subsea 7)

Lieber Leser,

die Anleger am Ölmarkt können sich noch keinen richtigen Reim auf die Pläne des neuen US-Präsidenten machen. Der Preis für die europäische Rohölsorte Brent fluktuiert seit Anfang des Jahres innerhalb einer Range. Das bedeutet, dass ein Ausbruch – ob nach oben oder unten – umso dynamischer ablaufen könnte, je länger die Range Bestand hat.

Zuletzt haben sich einige Spekulanten am Ölmarkt die Finger verbrannt. Denn sie gingen davon aus, dass Trump Importzölle auf Ölimporte verhängt und gleichzeitig Exportunternehmen die Steuern erlässt. Das würde schließlich dazu führen, dass die nordamerikanische Rohölsorte WTI teurer wird als sein europäisches Pendant.

Kurze Zeit später ließ Trump in einem Interview jedoch verlauten, dass dieses Vorhaben nur sehr kompliziert im Kongress durchsetzbar wäre, weshalb man aller Wahrscheinlichkeit nach davon absehen würde. Die Spekulation auf die Verteuerung des nordamerikanischen Öls ging also nicht auf.

Inbetriebnahme von Pipelines könnte Angebot erhöhen

Die bisher klarste beschlossene Maßnahme in diesem Segment war wohl die geforderte Inbetriebnahme bzw. Neuinvestition in zwei Pipelines, nämlich die Keystone XL und die Dakota Access Pipelines. Die Krux an der Sache ist folgende: Da durch die besagten Pipelines das Öl aus bestimmten Regionen günstiger transportiert werden könnte als bisher (Trucks und Zug), dürfte die Nachfrage nach Öl aus diesen Regionen steigen. Die Ölförderer könnten aufgrund der zunächst geringeren Kosten zu niedrigeren Ölpreisen fördern und würden damit schließlich zu einem erhöhten Angebot beitragen.

Das ist grundsätzlich schlecht für den Ölpreis. Vor allem unter dem Aspekt, dass die Zählung der aktiven Ölbohrplattformen in den USA weiterhin munter zunimmt und die Rohölbestände in den vergangenen Wochen ebenfalls steigende Tendenzen zeigen.

