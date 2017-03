Öl: So hoch waren die Bestände nicht mehr seit 1982!

Lieber Leser,

der Ölpreis für beide Sorten (WTI und Brent) bleibt zu Beginn der Woche stabil, nachdem er in der vergangenen Woche aus seiner Konsolidierung nach unten ausgebrochen war und deutlich nachgegeben hatte. Wir hatten zuvor berichtet, dass sich das Sentiment an den Terminbörsen bereits skeptisch verhalten hat. So hat die Gruppe der großen Spekulanten ihre Long-Positionen bereits vor drei Wochen massiv abgebaut. Das Sentiment ist auch in den vergangenen zwei Wochen, was die Long-Positionierung angeht, skeptischer eingestellt.

US-Bestände und Produktion auf hohen Ständen

US-Bestände erreichten per letzte Woche einen Stand von insgesamt 582,4 Mio. Barrel, was einem Höchststand seit 1982 entspricht, wie die EIA berichtet. Die US-Produktion beträgt per 8. März 9,09 Mio. Barrel pro Tag. Seit Februar 2016 ist das der höchste Wert. Die Anzahl der produzierenden Oil-Rigs hat sich per letzte Woche auf 617 aktive Plattformen gesteigert. Das Tief wurde im Mai 2016 erreicht bei 316 aktiven Ölbohrplattformen. Seitdem hat sich die Anzahl fast verdoppelt. Der saisonale Effekt verstärkt das Ganze zusätzlich.

OPEC kann/will dem nicht viel entgegensetzen

Die OPEC hat ihre Beteiligung an den Kürzungen bereits erreicht. Mehr Kürzungen sind nur dann sicher, sofern dies auch angekündigt wird. Doch die Non-Opec-Länder, so auch Russland, haben noch Kürzungen bis Ende Mai zu tätigen. In der vergangenen Woche hat sich Saudi-Arabiens Öl-Minister zu der steigenden US-Produktion geäußert. Demnach wird es für die US-Ölproduzenten keinen Freifahrtschein geben. Dies macht weitere Kürzungen etwas unwahrscheinlicher.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.