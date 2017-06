Öl – Sentiment wenig skeptisch trotzt Preiseinbruch!

Lieber Leser,

der Ölpreis hat zu Beginn der aktuellen Woche eine leichte Erholung gestartet. Rein nach der Dynamik beurteilt lässt die Erholung zu wünschen übrig. Da jedoch in vielen Ländern Feiertag ist und in den USA der Handel erst am Nachmittag beginnt, könnte sich die Erholung erst zu einem späteren Zeitpunkt ereignen. Damit hat der Preis für die europäische Rohölsorte Brent den relevanten Preisbereich bei 47-48 US-Dollar je Fass noch nicht unterschritten und es besteht aus der markttechnischen Perspektive eine gewisse Chance darauf, dass der Preis weiter stabil bleibt. Schauen wir in das Sentiment an den Terminbörsen.

Skepsis trotz Preiseinbruch bleibt verhalten

In der Woche zuvor habe ich darüber berichtet, dass die Gruppe der Spekulanten zwar zuversichtlicher geworden ist, aber nicht wirklich bullisch. Die Nettolong-Positionierung ist um 44.037 Kontrakte gestiegen, was den ersten Anstieg seit vier Wochen darstellte. Es wurden zwar 94.579 Short-Kontrakte geschlossen, jedoch aber keine neuen Long-Kontrakte eröffnet. In der vergangenen Woche verzeichnete der Bericht ungewöhnlich wenig Veränderung. Es wurden lediglich 766 Nettolong-Kontrakte hinzugefügt, davon 78 neue Long-Kontrakte geöffnet und 688 Short-Kontrakte aufgelöst. Es sieht also stark nach etwas Unsicherheit im Sentiment darüber aus, wie es denn nun weitergeht. So richtig skeptisch sind die großen Spekulanten trotz Preiseinbruch aber auch nicht geworden.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.