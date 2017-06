Öl – Sentiment an den Terminbörsen bleibt zuversichtlich

Lieber Leser,

in der vergangenen Woche tendierte der Ölpreis weiterhin zur Schwäche, unterstützt durch einen überraschend angestiegenen Rohöl- und Bezinbestand in den USA. Was den Bestand angeht, war es möglicherweise überraschend. In Anbetracht der ohnehin saisonal schwachen Phase in der ersten Hälfte im Monat Juni durfte auch eine gewisse Schwäche im Ölpreis weiterhin erwartet werden. Das Sentiment an den Terminbörsen war in der Woche nicht so skeptisch, wie es der Preis andeutete, denn es wurden beim Aufbau von Nettolong-Positionen zum Großteil Short-Kontrakte geschlossen. Die Nettolong-Positionierung ist demzufolge erstmals seit vier Wochen angestiegen. Schauen wir, wie sich das Sentiment in der vergangenen Woche aufgestellt hat.

Skepsis trotz Preiseinbruch bleibt weiterhin verhalten

Per letzte Woche Dienstag ist die Nettolong-Positionierung erneut gestiegen, jedoch nur leicht um 8.714 Kontrakte (Vorwoche +44.000). Davon wurden 29.278 neue Long-Kontrakte eröffnet und 20.564 Short-Kontrakte ebenfalls eröffnet. Das sieht aus meiner Sicht zwar nach etwas mehr Skepsis aus als in der Vorwoche, doch der starke Aufbau bei den Long-Positionen macht dennoch stutzig. Demnach bleibt ein Großteil der Spekulanten trotzt Preiseinbruch weiterhin optimistisch für den Ölpreis.

Aus der markttechnischen Perspektive hat der Ölpreis, wie von mir zuletzt erwähnt, auf Wochenbasis noch eine zweite Chance bekommen. Der Preis für die europäische Rohölsorte Brent konnte nicht unterhalb der relevanten Unterstützung schließen. Demnach werde ich den Schlusskurs in dieser Woche abwarten, um hier einen technischen Preiseinbruch bestätigen zu lassen.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.