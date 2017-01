Öl- Schwacher US-Dollar und China-Produktion stützen! (Gazprom, BP, Shell, Total, Eni, Brent, WTI)

Lieber Leser,

der US-Dollar Index stagniert weiter, nachdem aus einem Interview mit dem Wall Street Journal bekannt wurde, dass Trump den US-Dollar für zu stark hält, besonders gegen den chinesischen Yuan. Dementsprechend könnte er sich einen Währungskrieg vorstellen. Der US-Dollar Index erreicht am Dienstagvormittag die wichtige Unterstützung bei 100,50 Punkten. Er sollte nach Möglichkeit nicht darunterfallen, was aber unter den aktuellen Umständen höchst wahrscheinlich erscheint. Der Ölpreis wird durch den schwächeren US-Dollar unterstützt. Der Preis für die europäische Rohölsorte Brent notiert wieder über 56 US-Dollar je Fass und damit 1,50 US-Dollar vom Jahreshoch entfernt.

China-Produktion weiter gefallen in 2016

Weitere Unterstützung bekommt der Ölpreis seitens der fallenden chinesischen Produktion, die bereits im vergangenen Jahr stark gefallen war. Genau genommen fiel die Produktion in den ersten 11 Monaten um 6,9 % auf 4 Mio. Barrel pro Tag. Damit war es die erste Produktionsreduktion seit 2009 und die größte seit 1990. Gemäß einigen Vorhersagen, soll die Produktion auch in 2017 deutlich fallen, während Importe, also die Nachfrage, deutlich anziehen sollen. Ölimporte verzeichneten in 2016 den stärksten Anstieg seit sechs Jahren.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse