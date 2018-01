Öl: Russland drosselt Export nach Europa!

Liebe Leser,

die am 1. Januar in Betrieb genommene Erweiterung der Ostsibirien-Pazifik-Pipeline von Russland in die nordostchinesische Stadt Daqing wird das Exportvolumen Russlands nach China von 15 auf 30 Millionen Tonnen jährlich erhöhen. Das entspricht ca. 600.000 Barrel pro Tag. Trotz seines Programms zur Ausweitung der erneuerbaren Energien hat China somit letztes Jahr die USA als größten Importeur von Rohöl überholt.

Wie verändert sich dadurch die Lage für die europäischen Importeure?

Russland hat Saudi-Arabien mittlerweile als größten Exporteur nach China abgelöst. Da die Förderquoten aber im Sinne des OPEC Beschlusses zur Begrenzung der Fördermengen nicht angehoben werden sollen, ist dies nur durch eine Verknappung des Angebots für Europa möglich. Mit Russland als größten Lieferanten für Rohöl in Europa, ca. ein Drittel des in Europa gehandelten Rohöls kommen aus Russland, lässt das einige Unsicherheiten für Importeure und Verbraucher aufkommen.

Der Rückgang russischer Exporte nach Europa bietet aber auch Chancen für US-Firmen. Höhere Importe der US-Sorte WTI würden zu mehr Diversifikation und Wettbewerb am europäischen Markt führen. Hierfür müssten die US-Firmen es nur schaffen, ihre Transportkosten niedrig zu halten.

Ein Beitrag von Benjamin Fitzgerald.