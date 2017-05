Öl – Rückgang bei den US-Beständen setzt sich fort!

Lieber Leser,

der Ölpreis kann sich in dieser Woche weiter erholen. Der Preis für die europäische Rohölsorte Brent arbeitet derzeit am Ausbruch aus der Widerstandszone, die einen Preisbereich zwischen 54-55,50 US-Dollar je Fass umfasst. Sollte dieser Preisbereich überwunden werden, könnte sich die Erholung weiter bis in den Preisbereich 58-60 US-Dollar je Fass fortsetzen. Der technische Widerstandsbereich im Preis für die nordamerikanische Rohölsorte WTI umfasst einen Preisbereich zwischen 51,50-53 US-Dollar je Barrel. Unterstützend bei dem Ausbruch könnten weiterhin die rückläufigen US-Rohölbestände sein.

Abbau bestätigt saisonale Phase

Per API-Bericht, der am Dienstag veröffentlicht wird und als privater Anbieter von Daten auf die freiwillige Teilnahme bei der Befragung der Unternehmen setzt, verzeichnete einen Abbau der Bestände von 1,5 Mio. Barrel, nach einem leichten Aufbau von 0,882 Mio. Barrel in der Vorwoche. Insgesamt zeigt der Trend bei den Beständen seit Anfang März nach unten und bestätigt die saisonale Phase, die mit fallenden Beständen einhergeht.

Siebte Woche in Folge mit Abbau

Der EIA-Bericht, der jeweils am Mittwoch veröffentlicht wird, deckt alle Unternehmen aus der Mineralölindustrie ab. Die EIA ist eine staatliche Behörde und verpflichtet die jeweiligen Unternehmen per Gesetz zur Teilnahme an der Befragung zu den Beständen. Der Bericht verzeichnete zuletzt einen Abbau von 4,432 Mio. Barrel und übertraf damit die Erwartungen von -2,419 Mio. Barrel, nach -1,753 Mio. Barrel in der Vorwoche. Damit verzeichnete der EIA-Bericht die siebte Woche in Folge einen Abbau bei den Rohölbeständen und bestätigt ebenfalls die saisonal starke Phase für den Ölpreis.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.