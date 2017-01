Öl: Rohölbestände steigen – droht der nächste Preisverfall? (Gazprom, BP, Shell, Total, Halliburton, Brent)

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

in der vergangenen Woche haben wir Sie darauf aufmerksam gemacht, dass die von der EIA– Behörde (Energy Information Administration) veröffentlichten Daten zu den US-Rohöllagerbeständen zwei Mal in Folge gestiegen sind. Der API-Bericht verzeichnete allerdings immer noch einen Abbau. Da jedoch beide Berichte auf längerfristige Sicht durchaus positiv zueinander korrelieren, gingen wir davon aus, dass nun eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auf einen aufwärtsgerichteten Trend beim Aufbau besteht.

Der API-Bericht hat diese Sichtweise nun zumindest für die vergangene Woche bestätigt. Der Bericht zeigt einen Bestandsaufbau von 2,9 Mio. Barrel. Mal sehen, wie sich der EIA-Bericht in dieser Woche verhält.

Ölpreis bleibt nur stabil, steigt aber nicht

Der Aufbau der Bestände in den USA ist negativ für den Ölpreis. Auch die zuletzt so stark gestiegene Anzahl an aktiven Ölbohrplattformen lässt kaum auf eine positive Entwicklung schließen. Hingegen wirken sich mit hoher Wahrscheinlichkeit die Bestrebungen der Opec-und Non-Opec-Länder bei den Produktionskürzungen weiterhin positiv auf den Preis aus. Auch der etwas schwächere US-Dollar dürfte stützen. Dass Trump nun zwei stillgelegte Pipelines in Betrieb nehmen lassen will, hat lediglich konkrete Auswirkungen auf Aktienkurse von Öl-Unternehmen wie BP, Shell und Halliburton. Der Preis selbst bleibt davon eher unbeeindruckt.

