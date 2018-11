Öl: Preise geben weiter nach!

Die Ölpreise haben am Dienstag wieder leicht nachgegeben. Die Verluste der letzten Wochen waren groß, dagegen sind es am Dienstag nur leichte Verluste gewesen. In wenigen Tagen treffen sich die Mitglieder der Opec (Organisation erdölexportierender Länder) in Wien.

Opec Treffen und G20-Gipfel werden mit Spannung erwartet

Bei diesem Treffen soll die weitere Strategie des Ölkartells erörtert werden.

Ein Beitrag von Benjamin Fitzgerald.