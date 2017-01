Öl- Opec und Non-Opec Produktionskürzungen schreiten voran! (Brent, WTI, Gazprom, Shell, Total, Eni, BP)

Lieber Leser,

zu Beginn des neuen Jahres sollten die vereinbarten Produktionskürzungen der Opec-, sowie Non-Opec Länder implementiert werden. An diesem Wochenende haben sich die Länder Saudi-Arabien, Kuweit, Algerien, Venezuela sowie Russland und der Oman in Wien getroffen, um zu prüfen in wie fern, Kürzungen voranschreiten und was man unternehmen kann, damit die Kürzungen von allen vom Deal betroffenen Ländern umgesetzt werden. Laut einem Bericht von Bloomberg, wurde dabei festgestellt, dass Produktionskürzungen viel schneller voranschreiten als erwartet. Bisher wurden, den Angaben des saudischen Energie-Ministers nach, insgesamt bereits 1,5 Mio. Barrel pro Tag weniger produziert.

Ziel fast erreicht

Das Ziel war es innerhalb von sechs Monaten eine um 1,8 Mio. Barrel geringere Produktion zu erreichen. Damit wollen die ölproduzierenden Länder anscheinend einige Zweifel an der konsequenten Implementierung ausräumen. Diese kamen, historisch begründet, gleich nach der erzielten Vereinbarung am 10. Dezember 2016 auf, womit der Ölpreis seit dem, mehr oder weniger seitwärts tendiert. Mit der positiven News, sowie einem schwächeren US-Dollar, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit darauf, dass sich der Ölpreis im Laufe der nächsten Woche stabilisiert.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse