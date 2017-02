Öl: Die Opec-Länder meinen es dieses Mal wirklich ernst! (WTI, Brent, BP, Royal Dutch Shell, Gazprom, Seadrill, Lukoil, Woodside, Chevron, Repsol)

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

wie wir bereits mehrmals angedeutet haben, sind die aktuellen Zeiten nichts für zart besaitete technische Analysten, die im kurzfristigen Bereich unterwegs sind. Ein Fehlausbruch nach dem anderen, nur um dann doch wieder in die zuvor eingeschlagene Richtung zu drehen – das ist das gängige Bild in den letzten Wochen gewesen. Das beste Beispiel dafür: Der Ölpreis.

Steigende US-Bestände vs. Opec-Cuts

Dieses kurzfristige Preisverhalten macht auch Sinn, denn es herrschen nun einige Unsicherheiten vor, wie etwa enorm gestiegene US-Bestände und auch der Ausblick auf die US- und die OPEC-Produktion im zweiten Halbjahr 2017. Doch die aktuellen OPEC-Kürzungen halten dagegen. Sie halten den Preis für die europäische Rohölsorte Brent mittelfristig betrachtet oberhalb einer relevanten Unterstützung bei 53 US-Dollar je Fass.

Opec-Kürzungen könnten sich ins zweite Halbjahr fortsetzen

Derweil wurde in dieser Woche bekannt, dass die Teilnahme an den Produktionskürzungen ein Level von 90 % erreicht hat. Zuvor hatte immer wieder Skepsis diesbezüglich bestanden. Auch wurde bekannt, dass die Ölminister Qatars sowie Irans die Fortsetzung der Kürzungen im zweiten Halbjahr befürworten. In Anbetracht der in dieser Woche auf Rekordstände gestiegenen Rohölbestände in den USA sieht es ganz danach aus, als würden die OPEC-Länder alles unternehmen wollen, um die Preise stabil zu halten.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

