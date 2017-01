Öl- Oil Rig Counts fallen erstmals wieder deutlich (BP, Shell, Total, Eni, Gazprom, Brent, WTI)

Lieber Leser

der Ölpreis hat sich in der vergangenen Woche in der zweiten Hälfte wieder stabilisieren können, nachdem er in der ersten Hälfte deutlich gefallen war. Der Preis für die europäische Rohölsorte Brent fiel zunächst von 56,50 US-Dollar auf 52,90 US-Dollar je Fass ehe er sich auf 55,23 US-Dollar je Fass wieder erholte. Sowohl Aussagen zu den Förderkürzungen als auch steigende US-Rohöllagerbestände drückten den Ölpreis insgesamt. Dennoch, weiteren Berichten zufolge, die zum Ende der Woche hin veröffentlicht wurde, sollen die Förderkürzungen gemäß den aktuellen Produktions- und Nachfragedaten wohl ausreichend sein, um den Angebotsüberschuss wie geplant zu verringern. Auch in dieser Woche äußerst sich der Saudische Energieminister zu den Förderkürzungen. Nach jetzigem Stand, soll eine Ausweitung der Förderkürzungen über den gepalten Zeitraum von sechs Monaten nicht notwendig werden, da im zweiten Halbjahr eine anziehende globale Nachfrage erwartet wird.

Erstmals wieder weniger Ölbohrplattformen in den USA

Die Zählung der aktiven Ölbohrplattformen in den USA ist wieder seit Langem deutlich gefallen, nämlich um 7. Zuletzt fiel die Anzahl im Oktober 2016 um 2 und im Juni um 7. Der aktuelle Aufwärtstrend bei den Zählungen der aktiven Plattformen besteht seit Mai 2016 und hat seitdem von 316 auf 522 zugenommen. Eine fallende Zählung bei den aktiven Plattformen deutet auf ein geringeres Angebot hin und kann vor allem Unternehmen die im Dienstleistungs- und Equipmentbereich (Baker Hughes, Halliburton etc.) tätig sind, betreffen.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse