Öl- Offizieller Start der OPEC-Kürzungen! (Brent, WTI, BP, Shell, Total, Eni, Gazprom)

offiziell sollten die OPEC- sowie weitere ölproduzierende Länder nun mit den vereinbarten Produktionskürzungen beginnen. In welchem Ausmaß es dazu wirklich kommt, muss man abwarten. Sicher ist, dass jede Enttäuschung in den jeweiligen Daten der Länder auch zu schwachen Ölpreisen führen wird. Denn der zuletzt erfolgte Anstieg im Ölpreis widersetze sich, wagemutig könnte man meinen, dem starken US-Dollar sowie den tendenziell steigenden Lagerbeständen in den USA als auch der Anzahl der aktiven Ölbohrplattformen, den sogenannten Oil-Rigs.

Zuversichtliche Markttechnik

Aus der markttechnischen Perspektive wird die Aufwärtsbewegung, aktuell jedenfalls, durch bereits mehrere überwundene markante Preiszonen unterstützt. Im Preis für die europäische Rohölsorte Brent befindet sich dieser wichtige Preisbereich zwischen 53,70-55 US-Dollar je Fass. Sofern der Preis darüber bleibt, ist die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wahrscheinlich.

CoT-Daten zeigen hohe Long-Positionierung an

Die CoT-Daten (Commitment of Traders) werden wöchentlich von der CFTC-Behörde (US-Börsenaufsicht) veröffentlicht. Sie geben Aufschluss darüber, wie die größten Händler an den Terminbörsen in den jeweiligen Werten positioniert sind. Sie werden derweil in Kategorien unterteilt. Eine davon sind die sogenannten „Funds“. In der letzten Woche 2016 hielten diese Funds netto (Long minus Short) 308 Mio. Barrel und sind damit Netto-Long. Da Netto-Positionen im Ölmarkt so gut wie immer positiv sind, kommt es auf die Höhe dieser Nettolong-Position im zeitlichen Vergleich an. Die aktuelle Nettolong-Positionierung ist die höchste seit Juli 2014.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

