Öl: OPEC steht vor der nächsten Entscheidung!

Liebe Leser,

die OPEC wird am 30. November das nächste Meeting abhalten. Viele Marktbeobachter hoffen auf eine Verlängerung der Produktionskürzungen um 12 Monate. Diesen Hoffnungen hatte der russische Energieminister kürzlich einen Dämpfer verpasst. Russland gehört zwar nicht zur OPEC, doch im Rahmen des Deals ist eine hohe Beteiligung auch seitens Russland als dem weltweit zweitgrößten Ölproduzenten nach Saudi-Arabien von Vorteil. Am 2. November hat der russische Energieminister verlauten lassen, es wäre noch zu früh, um über eine Verlängerung der Kürzungen zu entscheiden.

Verschieben der Entscheidung nicht unwahrscheinlich

Das Management des Unternehmens Rosneft erwartet, dass der Ölpreis einbricht, sollten die oben genannten Hoffnungen nicht erfüllt werden können. Die Citigroup hält es für wahrscheinlich, dass eine kurze Verlängerung von etwa drei Monaten beschlossen werden könnte oder die Entscheidung auf das Treffen im Januar verschoben wird.

IEA senkt die Prognosen

In der vergangenen Woche hat die IEA (International Energy Agency) ihre Prognosen für die weltweite Nachfrage nach Öl für die Jahre 2017 und 2018 nach unten angepasst. Die Nachfrage soll in 2017 um 1,5 Mio. Barrel pro Tag steigen. Das wären jedoch 50.000 Barrel pro Tag weniger als die Schätzungen zuvor. In 2018 soll die Nachfrage um 1,3 Mio. Barrel pro Tag steigen – 190.000 weniger als zuvor. Das Angebot soll in 2018 laut der IEA um 1,4 Mio. Barrel pro Tag steigen. Das würde die aktuellen Kürzungen überkompensieren. Bereits für das vierte Quartal 2017 erwartet die IEA weiterhin einen Angebotsüberhang.

3 Gründe, wieso diese Aktie Ihnen jetzt +12.330 % Gewinn bringt!

Grund Nr. 1: Diese Aktie revolutioniert kommenden Montag die Automobil-branche, dahinter versteckt sich das „Weiße Gold“.

Grund Nr. 2: Diese Revolution ist gewaltiger als das Elektro-Auto!

Grund Nr. 3: Diese Aktie wird ab dem kommenden Montag nur noch eine Richtung kennen: OBEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um den Namen der Aktie KOSTENLOS zu erfahren!

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.