Öl – OPEC-Produktion erstmals wieder gestiegen!

Lieber Leser,

der Ölpreis will nach unten. Dass das sehr negativ für die Märkte ausgehen kann, ist sicherlich nicht neu. Die rückläufigen Rohöl-Bestände in den USA können Marktteilnehmer im Moment leider nicht davon überzeugen, dass das weltweite Angebot nachhaltig fällt. Der Preis für die europäische Rohölsorte Brent hat die von uns anvisierte technische Unterstützungszone bei 50 US-Dollar je Fass unterschritten.

Mehr als nur kurze Erholung war nicht drin

Der API-Bericht hatte am Mittwoch einen Abbau bei den Beständen von -8,67 Mio. Barrel verzeichnet. Auch Benzinbestände sind in der Woche um 1,73 Mio. Barrel abgebaut worden. Der EIA-Bericht verzeichnete ebenfalls einen Abbau über den Erwartungen. Es wurde ein Abbau von 6,43 Mio. Barrel verzeichnet, der siebte Abbau in Folge. Für mehr als eine kurzfristige Erholung hat es allerdings bei beiden Berichten nicht gereicht. Denn wie bekannt wurde, ist die Produktion der OPEC per Mai laut Schätzungen das erste Mal in diesem Jahr gestiegen.

Der Preis hat daraufhin seinen Absturz fortgesetzt und nun alle Gewinne, die sich in Erwartung des neuen Deals aufgebaut hatten, abgegeben. Ein Unterschreiten der Preiszone bei 48 US-Dollar je Fass wäre als kritisch anzusehen, vor allem, weil es in kurzer Zeit der zweite Versuch wäre, diese Preiszone zu unterschreiten. In diesem Fall wäre eine Kapitulation wahrscheinlicher.

Saisonale Schwäche unterstützt den Absturz

Dass es aber dazu kommt, darf aktuell noch nach dem herben Absturz bezweifelt werden. Es kann sein, dass sich hier neben der OPEC-Produktion auch zusätzlich die saisonal bedingt schwache Phase zeigt. Der Monat Juni gilt historisch betrachtet auch beim Ölpreis trotz Driving Season als einer der schwächeren Monate. Vor allem zu Beginn des Monats lässt sich im Schnitt eine sehr schwache bis sogar negative Tendenz erkennen. Lesen Sie dazu unseren Beitrag „ Öl: So fällt die durchschnittliche Performance im Monat Juni aus! “

Ein Beitrag von Rami Jagerali.