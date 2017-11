Öl: OPEC-Meeting mit Überraschungspotential?

Liebe Leser,

der Ölpreis hält sich in den vergangenen Wochen weitestgehend stabil und das trotz des historisch betrachtet im Durchschnitt schwächsten Monate des Jahres. Grund für die Stabilität sind größtenteils Erwartungen an eine Verlängerung der Produktionskürzungen seitens der OPEC-Länder und Russland. Ein weiterer Faktor könnte mit der kurzfristigen Außerbetriebnahme einer Pipepline in den USA zusammenhängen. Der US-Bestand zeigte bereits in der vergangenen Woche einen Aufbau der Bestände unter den Erwartungen. Die Außerbetriebnahme der Pipeline könnte dazu beitragen, dass die US-Bestände in den nächsten Wochen einen Abbau zeigen.

Deal ist noch nicht in trockenen Tüchern

Dennoch, die Unsicherheit bezüglich des Deals steigt zunehmend. Russland sowie Saudi-Arabien haben sich zwar bereits vor dem Wochenende dazu bereit erklärt, für die Verlängerung zu stimmen. Doch es müssen sich alle 14 Länder an dem Deal beteiligen. Insofern könnte das Ganze durchaus noch kippen oder aber der Deal wird weniger umfassen, als allgemeinhin erwartet wird.

US-Produktion dürfte großes Thema sein

Ein großes Thema im Meeting wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Dominanz der US-Shaleproduktion darstellen. Diese hat schließlich dazu beigetragen, dass der Einfluss der OPEC und Russlands auf den Ölpreis immer geringer geworden ist. Werden die Cuts verlängert, dürfte das ebenso in die Karten der US-Produzenten spielen. Wie das Meeting auch ausgeht, dabei sollte eventuell berücksichtigt werden, dass ein Großteil der positiven Erwartungen bereits eingepreist ist. Bei einem positiven Ausgang könnte es daher dennoch zu einem gesunden Rücksetzer kommen. Bei negativem Ausgang des Meetings dürfte der Rücksetzer jedoch enorm werden.

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.