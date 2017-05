Öl: OPEC-Meeting mit Überraschungspotential?

Lieber Leser,

wir haben in den letzten Tagen den Ölpreis für Sie mehrmals analysiert, sowohl aus der technischen als auch fundamentalen, also erwartungstechnischen Betrachtungsweise. Im letzteren Fall haben wir argumentiert, dass zu der aktuellen Stabilität Erwartungen an weitere Kürzungen seitens der OPEC und Russland eine große Rolle spielen, wenn auch nicht ausschließlich.

OPEC-Meeting mit Überraschungspotential

In dieser Woche findet ein OPEC-Meeting statt, und viele Beobachter sind sich nach den letzten Aussagen Saudi-Arabiens und der Emirate fast sicher, dass es zur einer Verlängerung der Produktionskürzungen kommt. Es besteht daher einiges an negativem Überraschungspotential, falls keine Verlängerung vereinbart wird. Weiterhin ist nicht wirklich klar, inwiefern sich auch Russland tatsächlich an den Kürzungen beteiligen wird.

Markttechnisch weiter im Trend?

Es wird daher so langsam spannend und die Frage ist, ob die aktuellen Erwartungen sich bestätigen lassen. Aus der markttechnischen Perspektive versucht sich der Preis für die europäische Rohölsorte Brent aktuell an einem Ausbruch aus der Widerstandszone, die eine Preisspanne zwischen 54-55,50 US-Dollar je Fass umfasst. Danach kann es weiter innerhalb des Aufwärtstrendkanal in Richtung der 60 US-Dollar je Fass gehen.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.