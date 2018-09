"Öl, Macht und Religion": ZDFinfo-Zweiteiler über Saudi-Arabien und Iran (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Mainz (ots) -Der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran hat zurzeitwieder an Schärfe zugelegt: Besonders im Jemen und in Syrien wurdezuletzt die langjährige Rivalität Saudi-Arabien und Irans erneutsichtbar. Wie sich der gefährliche Machtkampf zwischen den beidenRegionalmächten in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat und wieer den Nahen und Mittleren Osten bis heute prägt, beleuchtet diezweiteilige Dokumentation "Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien undder Iran", die am Mittwoch, 5. September 2018, um 20.15 Uhr erstmalsin ZDFinfo zu sehen ist.Folge 1 dieser PBS-Frontline-Dokumentation nimmt ab 20.15 Uhrzunächst die "alten Rivalen" in den Blick: Vom Militärputsch 1953 imIran über die iranische Revolution von 1979 bis zur schiitischenVorherrschaft im Irak seit dem Sturz Saddam Husseins zeichnet derFilm die moderne Geschichte dieser Rivalität bis in die Gegenwartnach. Er untersucht, wie sich die Feindschaft inStellvertreter-Kriegen vom Irak über Syrien bis in den Jemen und denLibanon entfaltet. Folge 2 blickt ab 22.00 Uhr auf die "neuenKriege".Die zweiteilige Dokumentation wurde über zwei Jahre in siebenLändern gedreht und zeigt, wie religiöse Differenzen zwischen demschiitischen Islam der Islamischen Republik Iran und dem sunnitischenIslam des Königreiches Saudi-Arabien zur Aufrechterhaltung vonKonflikten eingesetzt werden - und das mit verheerenden Folgen fürdie Region und für die Weltgemeinschaft.In ZDFinfo ist die zweiteilige Dokumentation unter anderem erneutam Freitag, 5. Oktober 2018, um 8.45 und 10.30 Uhr zu sehen.https://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttps://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/oelmachtPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell