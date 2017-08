Öl: Kommen jetzt 55 US-Dollar je Fass?

Lieber Leser,

der Ölpreis kann sich nach dem starken EIA-Bericht weiter erholen. Bereits der API-Bericht am Dienstagnachmittag hatte erneut einen Rekordabbau bei den US-Rohölbeständen verzeichnet. Allerdings waren die Benzinbestände aufgebaut worden. Auch der EIA-Bericht zeigte entgegen den Erwartungen einen Aufbau bei den Benzinbeständen. Das hinderte den Ölpreis jedoch nicht daran, weiter zu klettern. Möglicherweise spielen hier die Faktoren OPEC-Treffen sowie Nord-Korea eine Rolle.

Größter Abbau seit 2014 innerhalb von fünf Wochen

Im Kontext betrachtet verzeichnete der EIA-Bericht den größten Abbau seit Anfang 2014 von Beständen innerhalb von fünf Wochen. Sechs Wochen in Folge wurde zuletzt ein Abbau bei den Beständen verzeichnet. Dennoch befinden sich die Rohöl-Bestände immer noch über dem Fünf-Jahres-Durchschnitt, der in der Regel als Richtwert herangezogen wird. Bezogen auf den langfristigen Durchschnitt (seit 1983) liegen die aktuellen Bestände immer noch 40 % darüber.

Bestände geringer als im Vorjahr

Positiv hingegen ist der Umstand, dass die Rohölbestände nun geringer ausfallen als zu dem selben Zeitpunkt vor einem Jahr, was wahrscheinlich den Preis trotz der steigenden Benzinbestände unterstützt. Iim Grunde genommen drückt sich hier mehr Zuversicht bei den Tradern aus, weil sich die Driving-Season so langsam dem Ende zuneigt. Darüber hinaus ist der Oil Rig Count in den vergangenen drei Wochen leicht rückläufig gewesen, was auf eine mögliche geringere Produktion schließen lässt.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.