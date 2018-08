Öl: Ist der Boden schon wieder gefunden?

Der Ölpreis ist zuletzt etwas langsamer bewegt worden als in den Wochen zuvor. Am Donnerstag konnte der Ölpreis nur minimale Bewegungen verzeichnen und verharrt auf einem mehrfach erreichten Niveau, das eine Unterstützung darstellen könnte – sollte dies gelingen, dann ist in den kommenden Sitzungen relativ schnell wieder ein deutlicherer Aufwärtstrend charttechnischer Natur zu erwarten. Kurzfristig kann es dann wieder in Richtung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.